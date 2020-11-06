إصابة ثنائي النصر السعودي بفيروس كورونا

تأكد إصابة البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي والمدافع الكوري الجنوبي كيم بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت تقارير صحفية سعودية بأن المسحة الطبية الخاصة بالثنائي بيتروس ماتيوس وكيم سو جاءت إيجابية.

بالإضافة إلى إصابة أرلاندو تيسكيرا مساعد فيتوريا و لويس ميجيل احد اعضاء الجهاز الفني للنصر السعودي بفيروس كورونا.

ليرتفع عدد الاصابات بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى 18 حالة، هم : "عبدالرزاق حمدالله - بيتي مارتينيز - خالد الغنام - عبدالفتاح عسيري - يحيى الشهري - عبدالله الخيبري - وليد عبدالله - عبدالعزيز الدوسري".

المصابين من الجهاز الفني :"روي فيتوريا (المدير الفني) - عايض القحطاني (مدير عام كرة القدم) - سيرجيو (مساعد المدرب) - فالنتي (طبيب الفريق) - عبدالمالك الحسبوني (إداري) - لويس (أخصائي التغذية

يلتقى النصر بنظيره فريق القادسية يوم السبت 7 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

يحتل النصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بدون اي رصيد من النقاط. للنصر السعودي بفيروس كورونا.ليرتفع عدد الاصابات بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى 18 حالة، هم : "عبدالرزاق حمدالله - بيتي مارتينيز - خالد الغنام - عبدالفتاح عسيري - يحيى الشهري - عبدالله الخيبري - وليد عبدالله - عبدالعزيز الدوسري".المصابين من الجهاز الفني :"روي فيتوريا (المدير الفني) - عايض القحطاني (مدير عام كرة القدم) - سيرجيو (مساعد المدرب) - فالنتي (طبيب الفريق) - عبدالمالك الحسبوني (إداري) - لويس (أخصائي التغذيةيلتقى النصر بنظيره فريق القادسية يوم السبت 7 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.يحتل النصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بدون اي رصيد من النقاط.

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