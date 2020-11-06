الأهلي السعودي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل مواجهة العين

أعلن نادي أهلي جدة عن سلبية مسحة فيروس كورونا الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

ونشر نادى اهلي جدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : " سلبية المسحة الطبية التى أجراها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أستعدادا لمواجهة العين غدا السبت، وذلك بالتعاون مع الراعي الطبي للنادي الأهلي المستشفى السعودي الألماني".

يحل فريق اهلي جدة ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق العين غدا السبت 7 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط. أجراها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أستعدادا لمواجهة العين غدا السبت، وذلك بالتعاون مع الراعي الطبي للنادي الأهلي المستشفى السعودي الألماني".يحل فريق اهلي جدة ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق العين غدا السبت 7 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.

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