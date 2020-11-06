تأكيدا لما نشرته بوابة الوفد، أمس الخميس، أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أسماء المنضمين من لاعبي الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفياتالمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
اقرأ أيضا:
6 زملكاوية في معسكر منتخب مصر
واللاعبون المنضمون هم: محمد ابوجبل ومحمود حمدي (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو )ومصطفي محمد.
وينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح غدا بعد حصولهمعلي راحة لمده ٤٨ ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد محمد بركات مدير المنتخب أن القائمة النهائية ستعلن عقب نهاية مران الفريق غدا السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمده ٢٤ ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفني للمنتخب يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر مباراتي توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.