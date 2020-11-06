وليد أزارو يقود هجوم الاتفاق أمام الهلال فى الدورى السعودى

أعلن خالد العطوي المدير الفنى للاتفاق السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

يبدأ الاتفاق المباراة بالتشكيل الآتى :

حراسة المرمى :رايس مبولحي.

خط الدفاع : عبدالله الخطيب، سنوسي محمد الهوساوي، سعيد الربيعي، كارول ميتس.

خط الوسط : إليريك دي سوزا، فيليب كيش، سليمان دوكارا، نعيم السليتى.

خط الهجوم :سعد السلولي، وليد أزارو السعودي للمحترفين.يبدأ الاتفاق المباراة بالتشكيل الآتى :حراسة المرمى :رايس مبولحي.خط الدفاع : عبدالله الخطيب، سنوسي محمد الهوساوي، سعيد الربيعي، كارول ميتس.خط الوسط : إليريك دي سوزا، فيليب كيش، سليمان دوكارا، نعيم السليتى.خط الهجوم :سعد السلولي، وليد أزارو

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