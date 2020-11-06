تعرف على تعليق رحيمي بعد انضمامه لصفوف المنتخب المغربي

ابدى سفيان رحيمى مهاجم الرجاء المغربي سعادته بانضمامه لصفوف منتخب بلاده قبل لقائي أفريقيا الوسطى في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم افريقيا بالكاميرون 2022. وعلق سفيان الرحيمي صورة على حسابه الشخصي "إنستجرام" لقائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي وتضم اسمه استعدادا لمباراتي أمام إفريقيا الوسطى قائلا:"سعيد وفخور لاستدعائي للمنتخب الوطني.. الحمد لله". المنتخب الوطني التي أعلن عنها خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي وتضم اسمه استعدادا لمباراتي أمام إفريقيا الوسطى قائلا:"سعيد وفخور لاستدعائي للمنتخب الوطني.. الحمد لله". وجاء ضم مهاجم الرجاء للمنتخب المغربي بعد الأداء المميز في الفترة الأخيرة حيث تصدر قاىْمة هدافي فريق الرجاء في البطولة المحلية برصيد 10 أهداف . ولم يضم خليلوزيتش سوى لاعبين محليين فقط هما ، هشام لمجهد حارس اتحاد طنجة بجانب رحيمي.

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