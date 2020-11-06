أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوريكأس محمد بن سلمان للمحترفين.
يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل الاتى :
حراسة المرمى : عبدالله المعيوف.
خط الدفاع : ياسر الشهرني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك.
خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.
خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.
كانت هذه تفاصيل خبر جوميز يقود هجوم الهلال لمواجهة الاتفاق فى الدورى السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.