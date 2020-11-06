جوميز يقود هجوم الهلال لمواجهة الاتفاق فى الدورى السعودى

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف.

خط الدفاع : ياسر الشهرني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.

خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.

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