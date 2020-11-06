الدوري الإنجليزي يعلن قائمة مدربي شهر أكتوبر

غاب الثنائي يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر الماضي.
وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، قائمة المدربين المرشحينلنيل جائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر.
ويتنافس على الجائزة كل من البرتغالي نونو سانتو إسبريتو مدرب وولفرهامبتون، إلى جانب مواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني
وأوضح الحساب أنّ ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، ودين سميث مدرب أستون فيلا، إلى جانب مدرب ساوثهامبتون، النمساوي رالف هاسنهوتل، مرشحون لنيل الجائزة.
وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون قد فاز بجائزة مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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