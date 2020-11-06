كاف : مباريات التصفيات الأفريقية بدون جمهور

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إلى الاتحادات المحلية الكروية بالقارة، أن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم كأس أفريقيا التي ستقام بالكاميرون عام 2022 ستكون بدون حضور جماهيري. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" عن البروتوكول الصحي، قبل استئناف مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وقال الكاف في بيان له عبر موقعه الرسمي، أنه تم إبلاغ الاتحادات الكروية بالبرتوكول الصحي والإشاردات قبل استئناف التصفيات على النحو الآتي: - تنظيم المباريات خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور. أنه تم إبلاغ الاتحادات الكروية بالبرتوكول الصحي والإشاردات قبل استئناف التصفيات على النحو الآتي: - تنظيم المباريات خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور. - الآلية الجديدة لمراقبة الاعتمادات والمناطق الجديدة للاعتمادات. - الاختلاف بين المباريات القادمة والسابقة.

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