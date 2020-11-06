موسيماني: تمنيت تدريب الخطيب ومتعب

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أنه تمنى تدريب اثنين من أساطير القلعة الحمراء ضمن الفريق الحالي. الحمراء ضمن الفريق الحالي. قال موسيماني عبر موقع الكاف: "تمنيت تدريب محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي وأيضا عماد متعب مهاجم الفريق السابق". الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي وأيضا عماد متعب مهاجم الفريق السابق". وأشار إلى أن بيبو كان لاعبا فذا ومتعب كان مهاجما عظيما.

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