حالات كوررنا اليوم | بايرن ميونخ يؤكد تعافي نيكلاس زوله وإصابة زيركزي

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) في المواسم الثمانية الأخيرة، أمس الخميس، أن نتائج اختبار فيروس كورونا الذي خصع له المدافع نيكلاس زوله جاء سلبيًا، لكنه سيظل في عزلة ذاتية بعد اختبار إيجابي كان قد خضع له في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن يخضع زوله لاختبار آخر خلال الأيام المقبلة، والذي سيقرر ما إذا كان بإمكانه الانضمام لمنتخب ألمانيا خلال فترة الأجندة الدولية خلال الشهر الجاري، من عدمه.

ويلتقي المنتخب الألماني وديًا مع نظيره التشيكي يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يواجه منتخبي أوكرانيا وإسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وغاب زوله عن فوز بايرن الكبير 6 / 2 على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي أول أمس الثلاثاء ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الاختبار الإيجابي الذي خضع له.

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يذكر أن نتيجة اختبار الجناح سيرج جنابري لاعب بايرن جاءت إيجابية أيضًا، قبل أن يخضع لإختبارين جاءت نتيجتيهما سلبية، مما أدى إلى تكهنات حول نتائج إيجابية خاطئة في معسكر الفريق البافاري.

في غضون ذلك، ذكر بايرن اليوم أيضًا أن لاعبه الهولندي الشاب جوشوا زيركزي خضع لإختبار للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية وسوف يدخل في عزلة ذاتية.

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