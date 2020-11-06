طلائع الجيش يعلن تعاقده مع توني جوميز

أعلن نادي طلائع الجيش، المنافس ببطولة الدوري المصري، تعاقده مع البرتغالي توني جوميز لاعب فريق حرس الحدود في صفقة انتقال حر أمس الخميس.

وبات جوميز اللاعب الخامس الذي ينضم لطلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا لأنطلاق الموسم الجديد.

كان الطلائع تعاقد مع ثنائى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهما لدوري القسم الثانى.

وسبق للطلائع أن ضم حسين السيد (مارسيلو) الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، بينما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.

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يذكر أن سبعة لاعبين رحلوا عن طلائع الجيش بعد إنتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوود ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدي الذى انتهت إعارته من النادي الأهلي ،وانتقل لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة موسمين.

وسوف يبدأ فريق طلائع الجيش في الإستعداد لمواجهة نصف نهائي مسابقة كأس مصر حيث سيواجه الفائز من الزمالك وإف سي مصر.

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