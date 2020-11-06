الامارات | نجم أرسنال لا يصدق ما يفعله محمد النني

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أرسنال لا يصدق ما يفعله محمد النني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى نجم أرسنال، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ اعجابه الشديد بالمستوى الذي ظهر به في المباريات الماضية، خصوصاً في مباراة "المدفعجية" أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.



وقال أوباميانغ لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية إنه: "النني قدّم أداء رائعاً في خط الوسط، وأعتقد أن فترة الإعارة كانت مفيدة له، لقد اكتسب مزيدا من الخبرة وعاد وصار لاعباً مهماً جداً لنا".



وأضاف: "إنه يلعب بشكل لا يُصدَق منذ عودته للنادي، ولا أعرف لو كنتم شاهدتم الفيديو الذي يركض فيه في نهاية مباراتنا أمام يونايتد، لا أدري كيف فعل ذلك". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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