الامارات | مشكلة قديمة توتر الأجواء بين قائد ريال بيتيس ومدرب برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة قديمة توتر الأجواء بين قائد ريال بيتيس ومدرب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض مدرب فريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان الرد على الانتقاد الذي وجهه إليه قائد فريق ريال بيتيس، خواكين رودريغيز قبل أيام بسبب مشكلة قديمة بينهما حين كان كومان مدربا لفالنسيا. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم أن جزء مهم من الأسئلة في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بنادي برشلونة، وقبل المواجهة المرتقبة بين برشلونة وضيفه بيتيس غدا في الدوري الإسباني، تركزت على مشكلة كومان وخواكين القديمة، والتصريحات الأخيرة لقائد بيتيس.

وقال كومان إن من حق خواكين التحدث بما يشاء، لكنه لا يلقي لذلك بالا، ولا يريد أن يسمع شيئا عن هذه القضة مرة أخرى. وقال إن لا شيء شخصي بينه وبين خواكين، وأنه إذا أراد اللعب الحديث عن هذه المسألة فذلك يعنيه فقط، وأن كل تركيزه في المباراة فقط.

وتتعلق المشكلة بين الطرفين، حين تولى كومان تدريب فالنسيا لفترة قصيرة في موسم 2008، وكان من أبرز قراراته استبعاد بعض اللاعبين البارزين، وبينهم خواكين. وقال قائد بيتيس في تصريح صحافي قبل أيام إن المدرب عامله بطريقة غير محترمة، وأنه لا يريد النظر إلى وجهه ولا التعامل معه بأي شكل من الاشكال.

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