كشف طبي اخير لتحديد موقف طاهر طاهر من الاستمرار بالمنتخب

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جدة - عمرو شويل يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي لكشف طبي وبدني عصر اليوم خلال مران الفراعنة لتحديد مصيره من الاستمرار في المنتخب أوالاستبعاد بعد أن اشتكي اللاعب من شد في العضلة الأمامية أول أمس الاربعاء في إطار الاعداد لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون. خرج طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب وخاض طاهر طاهر تدريبات بدنية أمس علي أن يتواجد في مران المنتخب اليوم لتحديد إمكانية استمراره من عدمه وان كان الأقرب هو استبعاده لحاجته لراحة. Advertisements ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. وأضاف حسام البدرى، في مؤتمر صحفى، أن هناك احتمالا لانضمام كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر، وهناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب.

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