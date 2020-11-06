شكرا لقرائتكم موسيماني: تمنيت تدريب متعب وبيبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن امنيته في أحد اللاعبين من أساطير القلعة الحمراء الذي تمنى تدريبهم قبل الاعتزال.

قال موسيماني في حوار مصور نشرته صفحة الكاف: " كنت أتمنى تدريب عماد متعب والكابتن بيبو "محمود الخطيب، وعن أفضل ذكرى له كمدرب، أكد أن الفوز على الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا 2016 هي الذكرى الأفضل.

وعن أفضل ذكرى له، أكد موسيماني انه اثناء وباء كورونا كان الوضع صعب على الجميع واللاعبين لانهم يخسرون لياقتهم البدنية، والجميع يعاني ذهنيا ، وكان علينا التدرب بالداخل وهذا ليس طبيعيا، وليس صحيحا ، والأهم هو لعب كرة القدم بدون مشجعين، وهذا شيء غريب جدا".

أردف: "أصعب المباريات لي هي التي تكون خارج الديار، وعندما تأتي للأهلي أو الزمالك ، عندما تذهب للوداد او الترجي، هذه هي المباريات الصعبة بالنسبة لي عندما تلعب خارج الديار، ومازيمبي تكون المباريات على أرضه صعبة ايضا".

أضاف: المباريات القارية تؤهلك إلى كأس العالم ويبنون هويتك، ويختبرون شخصية الفريق ، لهذا السبب مباريات دوري ابطال افريقيا هي المباريات الكبرى".

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وعن أسطورة للنادي الأهلي يتمنى تدريب أوضح: "عماد متعب وبيبو، مضيفا: "نهائي دوري الابطال تصيب الشخص بالقشعريرة ، لأنك تعلم ان هناك مباراة كبيرة في انتظارك، وموسيقى المبارة النهائية لها احساس خاص".

رحّب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني برحيل ثنائي الفريق الصاعد شادي رضوان ومحمد فخري لفريق البنك الأهلي خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسماً من أجل إكتساب خبرات قد يحتاج إليها الأحمر مُستقبلاً ،وبات فخري وشادي على بُعد خطوات قليلة من الإنتقال لفريق البنك الأهلي الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد موافقة موسيماني ومن قبله لجنة التخطيط للقكرة بالاهلي التى تلقت إتصالات من جانب محمد يوسف المدير الفني الأٍبق للأهلي والحالي لفريق البنك الأهلي.

من ناحية أخرى ، يتسلم بيتسو موسيماني تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران الغد تقريراً عن موقف المصابين في الفريق ومدى إستجابتهم للعلاج الذي يخضون له خلال الفترة الماضية للتعافي من الأصابات المختلفة التى يُعانون منها ، وتضم قائمة المصابين في الأهلي أكثر من لاعب وهم محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ويعاني هذا الثنائي من إصابات طويلة ومعهم الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة الذي تبدو حظوظ مشاركته في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك قوية بعد إقتراب تماثله للشفاء .

فيما يعقد موسمياني جلسة مع جهازه المعاون السبت المقبل من أجل وضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري بحيث يبدأ الاهلي غداً التدريبات بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام، ويبحث المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه خطة الأهلي للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبي للنهائي الافريقي بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للأصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.