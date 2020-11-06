شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسحب قرعة دورى القسم الثانى الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، لحضور قرعة المسابقة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد بالجزيرة.وطالب اتحاد الكرة من الأندية، بإرسال مندوبيها المفوضين لحضور مراسم القرعة، مع موافاة اتحاد الكرة ببيان رسمي يتضمن الملعب الرسمي الذي سيخوض عليه الفريق مبارياته، وأيضا الملعب البديل، وموافقة الجهات الأمنية على ذلك، وكذلك الزي الأصلي والبديل، مع اعتماد مندوب مفوض للتعامل معه أثناء الموسم الرياضي.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، شكل مسابقات موسم 2020 / 2021، وأوضح الاتحاد فى بيان رسمى، أنه فى ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثانى والثالث والرابع للموسم الرياضى 2019 / 2020، فقد تقرر تشكيل مسابقات الموسم الجديد، كما يلى:





أولاً : القسم الثانى

يتكون من 3 مجموعات، كل منها تتكون من 16 فريقا، بإجمالى 48 فريقًا "الـ 36 فريقًا + 12 فريقا" الحاصلين على المركز الأول فى المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث، وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دورى من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول.

وقال الاتحاد، إن قيد اللاعبين سينتهى فى 21-11-2020، فيما تبدأ المباريات يوم 25-11-2020.





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ثانياً : القسم الثالث

يتكون من 177 فريقا "155 فريقا + 22 فريقا متأهلا من القسم الرابع"، على أن يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، يصعد أول كل منها إلى القسم الثانى.

فيما ينتهى القيد فى 28-11-2020، على أن تبدأ المباريات فى 30-11-2020.





ثالثاً: القسم الرابع

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً، وتوزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافى.

ومن المقرر أن ينتهى القيد فى 30-11-2020، لتبدأ المباريات فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020.

وبهذا قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، إلغاء الهبوط فى الدرجات الأدنى من الدورى الممتاز، بداية من القسم الثانى إلى الرابع.