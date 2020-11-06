شكرا لقرائتكم الأهلي يخاطب اتحاد اليد رسمياً لحسم أزمة "القوائم القديمة" فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل النادي الأهلي خطاباً الى الإتحاد المصري لكرة اليد، بخصوص مباراتي الفريق الأول بالنادي أمام طلائع الجيش والزمالك يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الموسم الماضي 2019 /2020 ، بعد أن أعلن الإتحاد عبر موقعه الرسمي إقامة هذه المواجهات بالقوائم القديمة للفرق.

وأشار النادي في خطابه الى إعلان الإتحاد في وقت سابق عن إقامة هذه المباريات المتبقية بالقوائم المسجلة للعام الحالي ، وكذلك عدم إستكمال تلك المباريات قبل بدء مباريات الموسم الحالي الأمر الذي سيؤدي الى لعب الفريق بقائمة غير مكتملة ، بعد أن تم الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم السابق.

وأكد النادي على إنه في حالة الإصرار على إقامة المباريات المتبقية بالقائمة القديمة، فيُرجي ترحيل هذه المباريات لتقام آخر الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2020/2021 ، حتى يتمكن الجهاز الفني من تجهيز اللاعبين بفريقي المرتبط مواليد 2000 و2002 لاستكمال قائمة الفريق الأول.

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وكان اتحاد كرة اليد قد قرر عدم استكمال مباريات الموسم الماضي في الوقت الذي كانت فيه رغبة النادي الاهلي صريحة باستكمال المسابقة رغم تأخر الفريق في ترتيب النقاط وهو ما اكده جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي خلال إجتماع الإتحاد مع ممثلي الأندية ، وذلك دعمًا لجهود عودة النشاط الرياضي ، وبعد تدخل المسئولين بقرار استكمال جميع المنافسات الرياضية، قام النادي بإبرام عدد من الصفقات والاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين إستناداً إلى إعلان الإتحاد في وقت سابق باستكمال الموسم بالقوائم الجديدة ، حيث رحل عن الفريق التونسيان اسكندر بن زايد ويوسف معرف ، ومحمود فايز واحمد خيري ومحمود عاصم، بينما رحل في وقت سابق عمر حجاج وهادي حميدو.

وبناء على ما اعلنه إتحاد اليد، سيكون الأهلي مضطرا الى خوض المباريات الحاسمة أمام طلائع الجيش والزمالك بدون الصفقات الجديدة التي تعاقد معها وهم التونسي أسامة الجزيري ومحسن رمضان وعمر ياسين ومحمود نعمان واحمد هشام "سيسة" وعمر سامي ، في الوقت الذي لا يوجد فيه لائحة تتيح استدعاء اللاعبين الراحلين عن الفريق للمشاركة في هذه المواجهات بعد إنتقالهم الى أندية بالإمارات ورومانيا وتونس وأندية داخل مصر.

وجاء طلب النادي بترحيل المباريات في حالة الإصرار على إقامتها بالقوائم القديمة، في ظل الثقة الكاملة بقدرات لاعبي المرتبط والحاجة فقط الى المزيد من الوقت لتجهيزهم بالشكل المناسب لخوض المواجهات المرتقبة.