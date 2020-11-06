منتخب الشباب يفاوض أندية الممتاز لمواجهتها ودياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسؤولو الجهاز الإدارى لمنتخب الشباب مواليد 2001 التحدث مع أكثر من فريق بالدورى الممتاز من أجل مواجهة الفراعنة ودياً خلال الفترة المقبلة للتجهيز لدورة شمال أفريقيا المقرر انطلاقها 15 ديسمبر المقبل بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا في مارس المقبل.
ويستأنف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنةً لكرة القدم، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، معسكره المفتوحً مساء اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة عقب حصوله على راحة سلبية لمدة يومين عقب مباراة النصر الودية التي انتهت بالتعادل 3/3.
من جانبه طالب المدير الفني من وليد منظور طبيب المنتخب تقريرا عاجلا عن حالة المصابين، وعلى رأسهم فارس مجاهد مدافع سمًوحة والذى يخضع لعلاج طبيعي منذ خمسة أسابيع إثر تعرضه لإصابة في مفصل الكتف للمرة الثانية .
يذكر أن بطولة شمال أفريقيا ستنطلق منتصف الشهر المقبل بعد تاكيد استضافة تونس البطولة بمشاركة المغرب والجزائر وليبيا ومصر ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي أمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021
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