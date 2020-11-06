شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أسيل عمران لاعبة الجمباز: بحب المكرونة بشاميل ونفسى أكون دكتوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "أسيل عمران" لاعبة فريق الجمباز بنادى سموحة، والتى شاركت فى بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، فكان معها الحوار التالى ..



اللاعبة خارج الملعب

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة، طبعا أى وقت فراغ بستغله فى القراءة وممارسة هوايتى المفضلة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة البشاميل بحب أكها وأطبخها كمان.



اسيل عمران لاعبة سموحة

من نجمك المفضل؟

الزعيم عادل إمام، كل أعماله حلوة وبيضحكنى.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب الألبومات لكها قديمة أو جديدة أحلى من بعض.



اللاعبة على البحر

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

نفسى أكون دكتوره، عشان كده عندى هدف.

لما تتعاكسى فى الشارع أيه بيكون رد فعلك؟

بتجاهل المواقف دى، وكأنى مش سامعة.



لاعبة الجمباز

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

إيمى سمير غانم، بحبها أوى، وبتابع كل حاجة بتقدمها.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال لأنه أسهل فى الحركة وممارسة الرياضة.



اسيل عمران

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

رياضى طبعا ، وفى نفس الوقت يكزوفى نفس الوقت يكون عنده وظيفة ثانية

لو طلب منك تسيبى الرباصة هتعملى ايه ؟

لا طبعا مش هسيبها لان الرياضة حياتى