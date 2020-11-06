شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لكمال الأجسام يختار عادل فهيم أفضل إدارى بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحادين العربى والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولى، بدرع روح الشجاعة من الدرجة الأولى، وهو أعلى وسام يقدم من الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، بجانب اختياره كأفضل إدارى لهذا العام للمرة الحادية عشرة على التوالى.

جاء التكريم نظرا لنجاحاته العديدة فى نشر اللعبة فى كافة المستويات المحلية، القارية، والعالمية، وتم تكريم "فهيم" عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى بإسبانيا على هامش فعاليات بطولة العالم لكمال الأجسام المقامة حالياً فى الفترة من ٥ نوفمبر الجارى حتى ٩ من نفس الشهر .

من جانبه أعرب "فهيم" عن سعادته البالغة لتكريمة للمرة الحادية عشر على التوالى كأفضل إدارى من قبل الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، وكد أنه يهدى هذا التكريم الرفيع المستوى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وكل محبى كمال الأجسام فى العالم، وتمنى أن يساهم الفترة المقبلة فى علو كمال الاجسام فى كل المحافل الدولية والقارية.