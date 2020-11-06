شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُرحب برحيل فخرى وشادى للبنك الأهلي على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برحيل ثنائى الفريق الصاعد شادى رضوان ومحمد فخري لفريق البنك الأهلي خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم لاكتساب خبرات قد يحتاج إليها الأحمر مُستقبلاً. وبات فخرى وشادى على بُعد خطوات قليلة من الانتقال لفريق البنك الأهلي الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه بعد موافقة موسيمانى ومن قبله لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى تلقت اتصالات من جانب محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي لفريق البنك الأهلي.

من ناحية أخرى، يتسلم بيتسو موسيماني تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران الغد عن موقف المصابين فى الفريق ومدى استجابتهم للعلاج الذى يخضعون له خلال الفترة الماضية للتعافى من الإصابات المختلفة التى يُعانون منها، وتضم قائمة المصابين في الأهلي أكثر من لاعب، وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ويعاني هذا الثنائي من إصابات طويلة ومعهم الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة الذي تبدو حظوظ مشاركته في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك قوية بعد إقتراب تماثله للشفاء.

فيما يعقد موسمياني جلسة مع جهازه المعاون السبت لوضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري بحيث يبدأ الاهلي غداً التدريبات بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام، ويبحث المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه خطة الأهلي للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبي للنهائي الافريقي بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للأصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.