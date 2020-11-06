شكرا لقرائتكم درع روح الشجاعة.. رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام يكرم عادل فهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كرم الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي بدرع روح الشجاعة من الدرجه الأولى وهو أعلى وسام يقدم من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام هذا بجانب اختياره
أفضل إداري لهذا العام للمرة الحادية عشر على التوالي.
جاء التكريم نظرا لنجاحاته العديدة في نشر اللعبة في كافة المستويات المحلية ، القارية، و العالمية، وتم تكريم "فهيم" عقب إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بإسبانيا على هامش فعاليات بطولة العالم لكمال الأجسام المقامة حالياً في الفترة من ٥ نوفمبر الجاري حتى ٩ من نفس الشهر .
من جانبة أعرب "فهيم" عن سعادته البالغة لتكريمة للمرة الحادية عشر على التوالي كأفضل إداري من قبل الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وأنه يهدي هذا التكريم الرفيع المستوى الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل محبي كمال الاجسام في العالم، وتمني أن يساهم الفترة المقبلة في علو كمال الاجسام في كل المحافل الدولية والقارية
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