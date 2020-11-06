شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب لاعبيه الدوليين بالحفاظ على سلامتهم الصحية في معسكرات المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق الأحمر الدوليين بضرورة الحفاظ على سلامتهم وصحّتهم خلال تواجدهم مع المنتخبات الفترة المقبلة لخوض مباريات الأجندة الدولية.

ووجه مدير الكرة بالأهلي تعليمات لجميع لاعبي الفريق الدوليون سواء الذين إنضموا للمنتخب الوطني الأول أو المنتخب الأولمبي أو الذين سيتواجدون مع منتخبات بلادهم خلال مباريات الأجندة الدولية في نوفمبر الجاري كالتونسي على معلول والأنجولي جيرالدو.

وأكد عبد الحفيظ أن كل لاعب لابد أن يحافظ على نفسه من خلال إتبّاع الأجراءات الإحترازية للوقاية من "فيروس" كورونا الذي إشتد خلال الأيام الماضية مرة ثانية أكد عبد الحفيظ أن الللاعبين لابد أن يُحافظوا على أنفسهم أيضاً من الإصابات وعدم الإحتكاك القوي وغفي حالة الشكوة من آية آلام عليهم عرض أنفسهم أول بأول على طبيب الفريق وذلك حتى لا يفقد الفريق جهود أي لاعب في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك.

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وضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدرى 6 لاعبين من الأهلي لقائمة الفراعنة استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى.

من ناحية أخرى ،يتسلم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران الغد تقريراً عن موقف المصابين في الفريق ومدى إستجابتهم للعلاج الذي يخضون له خلال الفترة الماضية للتعافي من الأصابات المختلفة التى يُعانون منها ، وتضم قائمة المصابين في الأهلي أكثر من لاعب وهم محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ويعاني هذا الثنائي من إصابات طويلة ومعهم الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة الذي تبدو حظوظ مشاركته في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك قوية بعد إقتراب تماثله للشفاء .

فيما يعقد موسمياني جلسة مع جهازه المعاون السبت المقبل من أجل وضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري بحيث يبدأ الاهلي غداً التدريبات بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام، ويبحث المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه خطة الأهلي للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبي للنهائي الافريقي بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للأصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.