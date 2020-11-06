موسيماني يرحب بإعارة رضوان وفخري للبنك الأهلي

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جدة - عمرو شويل منح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الفريق الصاعد شادي رضوان ومحمد فخري لفريق البنك الأهلي خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسماً من أجل إكتساب خبرات قد يحتاج إليها الأحمر مُستقبلاً.
وبات فخري وشادي على بُعد خطوات قليلة من الإنتقال لفريق البنك الأهلي الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد موافقة موسيماني ومن قبله لجنة التخطيط للقكرة بالاهلي التى تلقت إتصالات من جانب محمد يوسف المدير الفني الأٍبق للأهلي والحالي لفريق البنك الأهلي.
من ناحية أخرى ، يتسلم بيتسو موسيماني تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران الغد تقريراً عن موقف المصابين في الفريق ومدى إستجابتهم للعلاج الذي يخضون له خلال الفترة الماضية للتعافي من الأصابات المختلفة التى يُعانون منها ، وتضم قائمة المصابين في الأهلي أكثر من لاعب وهم محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ويعاني هذا الثنائي من إصابات طويلة ومعهم الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة الذي تبدو حظوظ مشاركته في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك قوية بعد إقتراب تماثله للشفاء .
فيما يعقد موسمياني جلسة مع جهازه المعاون السبت المقبل من أجل وضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري بحيث يبدأ الاهلي غداً التدريبات بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام، ويبحث المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه خطة الأهلي للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبي للنهائي الافريقي بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للأصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.
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