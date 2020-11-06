شكرا لقرائتكم رسالة خاصة من بن شرقى لجماهير الزمالك عبر انستجرام : واثق من الفوز بأبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعث أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك برسالة الى جمهور الفريق الأبيض ، أن الفريق سيحقق الفوز في مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا امام الاهلى والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى ، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تباد الصور انستجرام ، وهو يشير بعلامة النصر ، كما علق على الصورة بايموشن النصر أيضا .

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يتنافس ثنائى الزمالك مصطفى محمد والمغربى أشرف بن شرقى على لقب هداف الفريق هذا العام فى منافسات دورى أبطال إفريقيا بعدما تأهل الفريق الأبيض إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا ليواجه الأهلى لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية، لتُصبح قمة تاريخية بين قطبى الكرة المصرية تنتظرها القارة السمراء لتحديد بطل النسخة الجارية من دورى الأبطال، حيث ستتجه أنظار الجماهير للمباراة النهائية التى ستجمع بين قطبى الكرة المصرية، يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية وجاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى دور نصف النهائى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى الإفريقى.