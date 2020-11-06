شكرا لقرائتكم محمود علاء عن نهائي افريقيا: "حلم واحد فريق واحد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمود علاء لاعب الزمالك عن هدف الفريق الأبيض في نهائي دورى ابطال افريقيا ، الذى يجمع الزمالك مع الاهلى يوم 27 نوفمبر بإستاد برج العرب ، حيث نشر اللاعب صورة له مع لاعبى الفريق ، و كتب عليها: "one team.. one dream" ، " حلم واحد فريق واحد" .

وقد صعد الزمالك إلى نهائي البطولة الأفريقية بعد التغلب على الرجاء المغربى باياب نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

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الأهلى فتأهل إلى دور نصف النهائى فى هذه النسخة بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وهُزم فى مباراة، فيما سجل 8 أهداف واستقبل 7 أهداف.

ثم تأهل الأهلى إلى دور نصف النهائى ليلتقى فريق القطن الكاميرونى، وتعادل الفريقين بالنتيجة نفسها 1 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التى فاز فيها الأحمر بنتيجة 7 / 6.

وتأهل الأهلى بعدها إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا ليواجه نظيره اورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا، ليفوز عليه بنتيجة 3 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة ويتوج باللقب الثامن والأخير فى تاريخه.