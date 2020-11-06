شكرا لقرائتكم زي النهاردة من 32 سنة.. الأهلي يودع المنافسات الإفريقية على يد وفاق سطيف من نصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع الأهلى المنافسات الافريقية في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1988، لأول مرة منذ 1982 من الدور نصف النهائي، وذلك على يد وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح، بإستاد القاهرة، بعد تبادلهما الفوز بهدفين دون رد لكل فريق في ملعبه، ثم احتكم الناديين لركلات الترجيح التي أنصفت بطل الجزائر برباعية مقابل هدفين ، سجل للأهلي فى مثل هذا اليوم علاء ميهوب من ضربة جزاء، وربيع ياسين.

ويتصدر الأهلي قائمة الفائزين بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات وهو الفريق الوحيد الذي ضم كأسين من البطولة مدي الحياة حيث ينص نظام البطولة علي احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات علي الكأس مدي الحياة.

ويعد الأهلي ايضا أكثر الفرق مشاركة في البطولة حيث شارك 30 مرة ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلي السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 14 مرة منها الأهلي 8 القاب والزمالك 5 القاب و الإسماعيلي لقب واحد.

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وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.