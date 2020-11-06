شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يفاوض أندية الممتاز لمواجهتها وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسؤولو الجهاز الاداري لمنتخب الشباب مواليد 2001 التحدث مع اكثر من فريق بالدوري الممتاز من أجل مواجهة الفراعنة وديا خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزهم لدورة شمال افريقيا المقرر انطلاقها 15 ديسمبر المقبل بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا في مارس المقبل.

يستأنف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنةً لكرة القدم بقيادة ربيع ياسين المدير الفني معسكره المفتوحً مساء اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة عقب حصوله علي راحة سلبية لمدة يومين عقب مباراة النصر الودية التي انتهت بالتعادل 3/3

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من جانبه طالب المدير الفني من وليد منظور طبيب المنتخب تقرير عاجل عن حالة المصابين وعلي رأسهم فارس مجاهد مدافع سمًوحة والذي يخضع لعلاج طبيعي منذ خمسة أسابيع اثر تعرضه لاصابة في مفصل الكتف للمرة الثانية .

يذكر أن بطولة شمال أفريقيا ستنطلق منتصف الشهر المقبل بعد تاكيد استضافة تونس البطولة بمشاركة المغرب والجزائر وليبيا ومصر ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي أمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021