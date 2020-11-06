شكرا لقرائتكم تقارير : صن داونز يطلب أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن محاولات غير رسمية أجريت من جانب مسئولى نادى صن داونز الجنوب أفريقى لتقديم عرضا للنادى الأهلى لضم الثنائى حسين الشحات وأيمن أشرف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كان الخليج 365 قد أشار منذ أيام تحت عنوان " صن داونز يفاوض الأهلى لضم حسين الشحات وقفشة " عن دخول نادي صن داونز الجنوب أفريقيى، فى مفاوضات جادة مع النادى الأهلي من أجل الحصول على خدمات الثنائي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات مقابل 5 مليون ونصف المليون دولار.

وقالت صحيفة " soccerladuma " الجنوب أفريقية إن نادى صن داونز عرض ضم حسين الشحات وأيمن أشرف مقابل مبلغ إجمالي قدره 5 ملايين دولار، إلا أن هذا العرض يبدو أنه مناورة من جانب مسئولى صن داونز من أجل الضغط على إدارة الأهلى للموافقة على سداد 3 ملايين دولار للتخلى عن الأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب خط وسط صن داونز الذى يسعى الأحمر للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن يدفع صن داونز 5 ملايين دولار للتعاقد مع ايمن أشرف والشحات، فضلا عن أن النادى الأهلى لن يسمح لهما بالرحيل بعد أن أنفقوا نفس الرقم على حسين الشحات وحده خلال انتقالات يناير من العام الماضي.

وأضافت الصحيفة أن قصة مفاوضات الأهلى مع سيرينو يمكن أن تستمر في التطور حتى إغلاق القيد فى مصر المحدد له 6 ديسمبر المقبل.