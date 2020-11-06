الدوري الأميركي للمحترفين: نقابة اللاعبين توافق على بدء الموسم في 22 ديسمبر

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لوس انجليس: أعلنت نقابة اللاعبين الخميس الموافقة على مبدأ بدء الموسم العادي في 72 مباراة المحددة في 22 كانون الأول/ديسمبر، بشرط التوصل إلى اتفاق على معايير أخرى، بما فيها المالية، مع رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وقالت في بيان "صادقت نقابة اللاعبين مؤقتًا على تاريخ 22 كانون الاول/ديسمبر 2020 لبدء موسم 2020-2021 وجدول 72 مباراة لكل فريق. هناك بعض التفاصيل الإضافية التي يتعين التفاوض بشأنها والنقابة واثقة من توصل الأطراف المختلفة إلى اتفاق قريبا لتسويتها".

وكانت نتيجة التصويت الشكلي الذي أجرته النقابة متوقعة، بينما سيعقد الجمعة مجلس إدارة رابطة الدوري الذي يضم على الخصوص ملاك الأندية.

وهذا هو السيناريو الذي اقترحته الرابطة ورئيسها آدم سيلفر الذي حث اللاعبين في الأيام الأخيرة على اتخاذ قرار سريع. وكان العديد من اللاعبين قد طالبوا باستئناف الموسم في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير، من أجل الاستفادة من فترة راحة بعد الموسم الطويل والمضطرب بسبب فيروس كورونا المستجد والذي انتهى منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خصوصا بالنسبة لطرفي النهائي لوس أنجليس ليكرز البطل وميامي هيت الوصيف.

لكن العامل المالي يلعب دورا رئيسيا في هذه المفاوضات. التي ستتواصل في الساعات والايام المقبلة. وتحرص الرابطة على إقامة المباريات في يوم عيد الميلاد، حيث تكون المتابعة الجماهيرية في أعلى مستوياتها.

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وتتعلق المناقشات بالظروف المالية لاتفاقية جماعية معدلة، مع الأخذ في الاعتبار تخفيض عدد المباريات (من 82 إلى 72) واحتمال خسارة مداخيل مقدرة بنسبة 40٪، بسبب غياب الجماهير حيث تقام المباريات حتى إشعار آخر خلف أبواب مغلقة بسبب وباء "كوفيد-19".

وأوضحت شبكة "إي إس بي إن" أن ذلك يعني خصما من مرتبات اللاعبين والذي تحاول فرقهم توزيعه على عدة مواسم لجعله أقل ثقلًا على ميزانيتها المالية.

من خلال بدء بطولتها في 22 ديسمبر ، يقدر الدوري ، مدفوعًا باتفاقياته مع المذيعين ، أنه يمكنه توفير ما بين 500 مليون ومليار دولار (425.000 و 850.000 يورو) من الدخل ليتم توزيعه بينه وبين الأندية و اللاعبون.

كما أن خوض 72 مباراة في الموسم العادي ستسمح بإقامة الأدوار الفاصلة في أيار/مايو والدور النهائي في تموز/يوليو قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (23 تموز/يوليو - 8 آب/أغسطس)، حيث لا تريد القنوات التلفزيونية والمعلنون المنافسة من الدوري الاميركي للمحترفين، وستسمح لها بتوفير ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار بحسب "إي إس بي إن" و"ذي أثلتيك".