شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو نهائى دورى أبطال أفريقيا فى ميزان نجوم الزمالك السابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث نجوم الزمالك السابقون عن توقعاتهم عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذى يجمع الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية يوم الجمعة 27 نوفمبر الجارى، وأجمعت معظم الآراء على صعوبة اللقاء وعدم التكهن بنتيجته.

البداية مع محمود الخواجة نجم الزمالك الأسبق، حيث كشف عن توقعاته لـ"كلاسيكو" أفريقيا بأن الأهلى والزمالك أعظم فريقين فى القارة السمراء واستطاعا الوصول للنهائى لأول مرة في التاريخ الأمر الذى يعد مشرفا بدرجة كبيرة للكرة المصرية.

بينما قال أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك السابق، "الأهلى لديه عناصر قوة متعددة حيث يمتلك على معلول فى الجبهة اليسرى وأليو ديانج وحمدى فتحى فى وسط الملعب ومحمد الشناوى في حراسة المرمي".

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وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

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وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

فيما تأهل الاهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.