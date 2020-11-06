شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة منتخب مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مباراة منتخب مصر الأول أمام توجو يوم 14 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، غداً السبت، القائمة النهائية لمباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، حيث يرغب البدرى فى الاستقرار على القائمة النهائية والتركيز معهم والتى لن تخرج عن 26 لاعبا.

ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم: مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي"، على أن ينضم لاعبو الزمالك خلال الساعات المقبلة، و المحترفين بداية من يوم 9 نوفمبر وهم محمد صلاح و محمد الننى و محمود تريزيجيه و أحمد حجازى و أحمد حسن كوكا يومى 9 و 10 نوفمبر الجاري.

وأكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب، خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر، مشيداً بالروح المعنوية العالية للاعبى الأهلى والزمالك. وكشف البدرى عن سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا بيراميدز وأنه لأسباب فنية بالنظر للمستقبل، فى ظل الرغبة فى بناء جيل جيد لمنتخب مصر.

وأضاف حسام البدرى، فى مؤتمر صحفى، أن هناك احتمالا لانضمام كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر، وهناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب .