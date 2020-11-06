شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفل بوصول الزمالك لنهائى أفريقيا مرتين على التوالى "شعور رائع بالتأكيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا بوصول الزمالك للنهائى الأفريقى عامين على التوالى، وكتبت الصفحة عبر تويتر، "2019: نهائي كأس الكونفدرالية 2020 نهائي دوري الأبطال شعور رائع بالتأكيد"، وتوج الزمالك بطلا للنسخة الماضية من الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى.

وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيكون نهائي برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.

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تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

فيما تأهل الاهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.