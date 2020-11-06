شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطالب لاعبيه الدوليين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم المجازفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لاعبى الفريق الدوليين بضرورة الحفاظ على سلامتهم وصحّتهم خلال تواجدهم مع المنتخبات الفترة المقبلة لخوض مباريات الأجندة الدولية، ووجه مدير الكرة بالأهلي تعليمات لجميع لاعبي الفريق الدوليون، سواء الذين انضموا للمنتخب الوطني الأول أو المنتخب الأولمبى أو الذين سيتواجدون مع منتخبات بلادهم خلال مباريات الأجندة الدولية فى نوفمبر الجاري كالتونسي على معلول والأنجولي جيرالدو، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامتهم.

وأكد عبد الحفيظ أن كل لاعب لابد أن يحافظ على نفسه، من خلال اتبّاع الإجراءات الاحترازية للوقاية من "فيروس" كورونا الذى اشتد خلال الأيام الماضية مرة ثانية، وأكد عبد الحفيظ أن اللاعبين لابد أن يُحافظوا على أنفسهم أيضاً من الإصابات وعدم الاحتكاك القوى وفى حال الشكوى من أى آلام عليهم عرض أنفسهم أولا بأول على طبيب الفريق، وذلك حتى لا يفقد الفريق جهود أى لاعب فى نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك.

وضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدرى 6 لاعبين من الأهلي لقائمة الفراعنة استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى.

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من ناحية أخرى، يتسلم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران الغد تقريراً عن موقف المصابين في الفريق ومدى إستجابتهم للعلاج الذي يخضون له خلال الفترة الماضية للتعافي من الأصابات المختلفة التى يُعانون منها ، وتضم قائمة المصابين في الأهلي أكثر من لاعب وهم محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ويعاني هذا الثنائي من إصابات طويلة ومعهم الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة الذي تبدو حظوظ مشاركته في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك قوية بعد إقتراب تماثله للشفاء .