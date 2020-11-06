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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء عن نهائي أفريقيا: حلم واحد وفريق واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حلم واحد.. فريق واحد".. هكذا قال محمود علاء لاعب فريق الزمالك عن هدف الفريق الأبيض في نهائي دورى أبطال أفريقيا، الذى يجمع الزمالك مع الأهلى يوم 27 نوفمبر باستاد برج العرب، ونشر اللاعب صورة مع لاعبى الفريق، وكتب عليها " one team.. one dream " حلم واحد فريق واحد .
وصعد الزمالك إلى نهائي البطولة الأفريقية بعد التغلب على الرجاء المغربى باياب نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الأفريقى.
محمود علاء
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