شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن ضم محمد أشرف حارس مرمى المقاولون وأحمد الرفاعى لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، ضم محمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب، على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد، بعد تألق الحارس الشاب مع طنطا خلال الموسم الماضى، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "محمد أشرف حارس مرمي المنتخب الأولمبى ونادي المقاولين العرب الآن فى نادى سموحة".

كما أعلن فرج عامر ضم أحمد الرفاعي ظهير أيسر الشباب لنادى سموحة.



فرج عامر

فى سياق آخر، أرسل نادى سموحة خطاباً إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الفريق السكندرى بالمشاركة فى البطولة العربية، بعدما أنهى سموحة الدورى الماضى فى المركز الخامس. وكتب المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "أرسلنا اليوم خطابا إلى اللجنة الخماسية فى اتحاد كرة القدم نحفظ حقنا فى لعب البطولة العربية لأننا الخامس فى الدوري العام، ولا يمكن تجاهل هذا الترتيب فى حقنا فى لعب البطولة العربية، بالإضافة إلى أن سموحة نادٍ جماهيرى ويضم 125 ألف أسرة مصرية".

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وأضاف عامر، "لا ننسى زحف جماهير سموحة خلف فريقها فى نهائي كأس مصر عام 2018 وأعدادها الضخمةً التى أزهلت الجميع والتى شاهدت سلب حق فريقها من الفوز بكأس مصر في ذلك اليوم كما حدث في استاد القاهرة في نهائي كأس موسم 2014.

وتابع، "لن نلجأ إلى الإعارات إلا في حالات الضروة وسنبني فريق كرة قدم بمجهودات ذاتية يجعلنا نفتخر به ونسعد بنتائجه والله الموفق".

واختتم عامر قائلا، "شرف لنا تهافت شباب اللاعبين المتميزين على الانضمام لفريق سموحة الاول لكرة القدم لإعادة تجارب المتألقين من النجوم الذين انضموا للمنتخبات القومية المصرية والأفريقية من لعبهم في سموحة بالرغم من الاغراءات المالية الخيالية التي تقدمها الأندية الاخري وخاصة الصاعدة إلى الدوري الممتاز".