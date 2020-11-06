شكرا لقرائتكم خبر عن شمال أفريقيا تحدد 15 ديسمبر موعدا لبطولة منتخبات 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنةً لكرة القدم، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، معسكره المفتوح مساء اليوم على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، بعد حصوله على راحة سلبية لمدة يومين عقب مباراة النصر الودية التى انتهت بالتعادل 3/3، وأجري المدير الفني تعديلا على برنامج إعداد الفريق عقب تعديل موعد انطلاق تصفيات أمم أفريقيا من جانب اتحاد شمال أفريقيا المقرر بدايتها 15 ديسمبر المقبل بتونس، وجارى الاتفاق على ترتيب مباريات ودية خلال الساعات المقبلة، بالإضافة إلى محاولات لإجراء تجارب دولية ودية خارج مصر في الفترة بداية من منتصف الشهر الحالي استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا بموريتانيا.

من جانبه طالب المدير الفني من وليد منظور طبيب المنتخب تقريرا عاجلا عن حالة المصابين، وعلى رأسهم فارس مجاهد مدافع سموحة والذي يخضع لعلاج طبيعى منذ خمسة أسابيع اثر تعرضه لإصابة في مفصل الكتف للمرة الثانية .

يذكر أن بطولة شمال أفريقيا ستنطلق منتصف الشهر المقبل بعد تاكيد استضافة تونس البطولة بمشاركة المغرب والجزائر وليبيا ومصر ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي أمم أفريقيا بموريتانيا مارس .2021