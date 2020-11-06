شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يواصل تدريباته البدنية فى الجيم ويؤكد: كل شىء سهل بالإرادة والعزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، تدريباته البدنية فى صالة الجيم، والتى يخوضها السد العالى للحفاظ على لياقته البدنية بعد ابتعاده عن الملاعب، ونشر الحضرى فيديو عبر حسابه الشخصى على تويتر خلال أدائه التدريبات وعلق قائلا، "أجمل الناس هم.. أولئك الذين لا يعرفون المستحيل.. الذين يعتقدون أن كل شيء ممكن وسهل إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة الصادقة".

فى سياق آخر، توقع عصام الحضري أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر أن يجمع بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر عنيفا، موضحا أنه سيحمل طابع العصبية نظرا لغياب اللقب منذ فترة كبيرة عن القطبين ورغبة كلا منهما في الظفر به.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية، "صاحب الأخطاء الأقل سيفوز بدوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك ومن يتحلى بالهدوء وبالصبر والاستعداد الكامل سيتوج باللقب".

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.