شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء رياضة حضروا التتويج بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة يوم 27 نوفمبر المقبل لحسم بطل دورى أبطال أفريقيا، بعد صعود الأهلى والزمالك للمباراة النهائية وتقام مباراة النهائى فى السابع والعشرين من نوفمبر الجارى بملعب ببرج العرب بالإسكندرية.

هذه النسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا تضاف إلى السيرة الذاتية للإنجازات التي تحققت في عهد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعدما ضمنت مصر اللقب الأفريقي، سواء فاز الأهلى أو الزمالك، كما سبق وتوج الزمالك من قبل ببطولة الكونفدرالية فى الحقيبة الوزارية لأشرف صبحى أيضا، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء على حساب نهضة بركان المغربى فى مايو من العام الماضى.

وسبق أشرف صبحى عدة وزراء تحققت فى عهدهم البطولات الأفريقية، سواء دورى أبطال أو الكونفدرالية، مثل العامرى فاروق، وخالد عبد العزيز، وطاهر أبو زيد.

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العامرى فاروق، وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة الأهلى الحالى، شهدت ولايته تتويج الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2012 بالفوز على الترجى التونسى 2/1 فى قلب رادس.

وفى العام التالى 2013 ، وفى ولاية طاهر أبو زيد احتفظ الأهلى باللقب الأفريقي أيضا بالتغلب على أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقى 2-صفر على ملعب "المقاولون العرب" في الجبل الأخضر فى القاهرة بإياب الدور النهائي.

وفى عام 2014 في ولاية خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، توج الأهلى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على سيوى سبورت بهدف نظيف احرزه عماد متعب، ليحقق أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية.