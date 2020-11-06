شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سامى يعلق على قرار طلائع الجيش برحيله فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمود سامى، لاعب طلائع الجيش، على نهاية رحلته مع فريقه، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، "الحمد لله والشكر لله على كل شىء تم إنهاء تعاقدى مع طلائع الجيش وأتمنى التوفيق لى فى القادم دعواتكم". ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين بينما وجه النادى الشكر للثلاثى محمد جمال بيبو وإسلام سرى ومحمود سامى.

ونجح نادي طلائع الجيش في التعاقد مع البرتغالي توني جوميز لاعب حرس الحدود في صفقة انتقال حر، حيث وقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين والمهندس محمد مايو وكيل أعمال اللاعب في خامس صفقات الطلائع استعدادا للموسم الجديد.

ومنذ ساعات قليلة نجح طلائع الجيش في التعاقد مع ثنائى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى ليكون اللاعبان بمثابة الصفقة الثالثة والرابعة للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، وكان الطلائع قد تعاقد مع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، بينما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.

ويعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على ترتيب جدول فترة إعداد فريقه وتنسيق المباريات الودية والمعسكر الذى يخوضه الفريق استعداداً للموسم الجديد ، حيث بدأ الطلائع مساء الأربعاء، أولى تدريباته استعدادًا للموسم الجديد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة للدورى مساء السبت الماضى والتى خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

Advertisements

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.

وضمن طلائع الجيش بقاءه فى الدورى المصرى الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الاخيرة للمسابقة .



محمود سامى

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين.