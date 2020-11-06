شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب الدوليين بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الطبى لفريق الزمالك، بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، من اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمعسكرات بلادهم خلال الأيام المقبلة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة خوفاً من تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا، فى ظل التخوفات من الموجة الثانية للفيروس والمرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وطلب الجهاز الطبى من فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى اللذين انضما لمنتخبى تونس والمغرب على الترتيب بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، كما طلب أسامة من اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطنى السبت أن يلتزموا بالتعليمات الطبية حفاظا على سلامتهم، خاصة أن المنتخب سيواجه توجو فى توجو ضمن تصفيات أمم أفريقيا، فى الوقت الذى تعانى منه توجو من انتشار ضخم للفيروس.

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ويستعيد الزمالك جهود مهاجمه يوسف أوباما، فى مواجهة نادى مصر، المقرر لها يوم 21 نوفمبر الجارى، فى دور الثمانية من منافسات كأس مصر، بعدما تغيب اللاعب عن الفريق الأبيض فى اللقاء الأخير أمام الرجاء المغربى، فى إياب دور قبل النهائى بدورى أبطال أفريقيا، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة وأبعدته عن فريقه فى الفترة الأخيرة.

وحدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 21 نوفمبر موعداً لمباراتى الأهلى أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادى إف سى، بدور الـ8 لكأس مصر، وتم إخطار الأمن للحصول على موافقة بإقامة المباراتين فى يوم واحد وتحديد الملاعب التى تستضيف اللقاءين، خاصة أنه كان هناك اتفاق بإقامة مباريات الأهلى والزمالك على يومين فى حال وجودهما بمحافظة واحدة.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراتى الأهلى والزمالك بكأس مصر فى نفس اليوم إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، فى ظل ارتباط الفريقين بالمواجهة التى تجمعهما يوم 27 نوفمبر بنهائى دورى أبطال أفريقيا.