شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عفروتو يكشف عندما ظلم جوزيه "جيل بحاله" فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف مصطفى عفروتو لاعب الأهلى الأسبق كواليس رحيله عن القلعة الحمراء قبل سنوات خلال تولّى الساحر البرتغالى مانويل جوزيه مسئولية تدريب الفريق، وقال عفروتو إن المدير التاريخى للأهلى "دمّر جيلا بحاله" فى القلعة الحمراء، موضحاً فى تصريحات تليفزيونية سابقة أنه شعر بإحباط عندما طالب جوزيه بالاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الصاعدين خاصة أنه كان يُشارك قبل ها القرار.

وقال عفروتو، جوزيه سبب رحيلى عن النادى الأهلى وظلمنى بشكل كبير خلال فترة تواجدى معه بالقلعة الحمراء، لافتًا إلى أن جوزيه ظلم جيلا كاملا مع الأهلى وتسبب فى تدمير أكثر من موهبة كروية.

وأضاف عفروتو، "كنت ألعب بشكل جيد مع عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" بعد رحيل حسام البدرى عن تدريب الفريق"، لكن بعدما جاء جوزيه فى الولاية الثانية له، وطالب برحيل معظم الشبب باستثناء شهاب الدين أحمد لانه كان مُقيّد فى أفريقيا".