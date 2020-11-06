مارادونا يبقى في المستشفى وقتا أطول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الطبيب المعالج لنجم كرة القدم دييجو مارادونا أن الأسطورة الأرجنتينية سيبقى في المستشفى من أجل العلاج، بعد الجراحة التي أجراها لإزالة جلطة دموية في الدماغ، في أوليفوس شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقال الطبيب ليوبولدو لوكي في تصريحات صحفية: "سيبقى مارادونا في المستشفى لعدة أيام أخرى للخضوع للعلاج بعد الجراحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ".

وأضاف: "مارادونا يعاني من نوبات من الارتباك ربطها المعالجون بأعراض الامتناع"، دون توضيح امتناعه عن ماذا.

وأتم لوكي قائلا: "الفكرة هي معالجة تلك الحالة من الامتناع، هذا ما يجب حدوثه وهو الأفضل لمارادونا".

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تأتي تصريحات الطبيب المعالج لمارادونا بعد ساعات من إعلان تحسن حالته وتفكير الأطباء في خروجه من المستشفى بعد التأكد من قدرته على المشي.

وعانى مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986 ويظل من أعظم اللاعبين في التاريخ، من أزمات صحية في السنوات الأخيرة ودخل المستشفى بشكل متكرر.

وكان قد تم نقل مارادونا إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي، وهو يعاني من فقر دم وجفاف خفيف ، بحسب لوك ، قبل أن تكشف فحوصات أخرى عن وجود نزيف.

يُذكر أن مارادونا، الذي بلغ الستين من عمره يوم الجمعة الماضي، هو المدير الفني حاليا لفريق جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني.