إيمري تشان يعود لتدريبات دورتموند بعد تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عاد المدافع الألماني إيمري تشان إلى تدريبات بوروسيا دورتموند اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة القمة المرتقبة أمام بايرن ميونخ غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك بعد تعافي اللاعب من عدوى فيروس كورونا المستجد وظهور نتائج سلبية لفحصه.

وكان تشان قد خضع للعزل الذاتي في منزله بعد أن أظهرت الفحوص إصابته بعدوى كورونا قبل أسبوعين وغاب عن الفريق في مبارياته أمام شالكه وأرمينيا بيليفيلد ، في البوندسليجا، وأمام زينيت سان بطرسبرج الروسي وكلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وذكر نادي دورتموند في بيان أصدره اليوم الجمعة أن اللاعب خضع للفحوص النهائية قبل عودته إلى التدريبات.

ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان تشان سيشارك في المباراة أمام بايرن ميونخ أم لا.