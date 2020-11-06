الزمالك يعلن سفر الونش إلى ألمانيا بعد مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، سفر محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأبيض، إلى ألمانيا بعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي، بداعي إصابته في الغضروف.

وقال زادة، في تصريحات هاتفية لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" في الساعات الأولى من صباح الجمعة: "الجهاز الطبي في الزمالك قدّم كل ما لديه من أجل تجهيز الونش للمشاركة في مبارة الرجاء بهذه الكفاءة".

وأضاف: "الونش سيلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم سيسافر إلى ألمانيا رفقة محمد أسامة طبيب الفريق للخضوع إلى بعض الفحوصات من أجل الاطمئنان".

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وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك قائلا: "نتمنى أن يبعد الله الإصابة عن محمود الونش وزملائه، قدّم مباراة رائعة أمام الرجاء، وأعتبره واحدا من الجنود في نادي الزمالك".

وكان الزمالك فاز على الرجاء المغربي في استاد القاهرة بنتيجة 3-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليصعد إلى المباراة النهائية بعد فوزه في مجموع المباراتين بنتيجة (4-1).

يُذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.