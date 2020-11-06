فليك عن الكلاسيكو الألماني : دورتموند لديه دفاع قوى..وسنسعي للفوز عليهم"

يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني غريمه التقليدي بروسيا دورتموند غدا السبت، في المبارة المعرفة بالكلاسيكو الألماني ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى الألماني .

وقال هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ

في المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة فريقه أمام بروسيا دورتموند : " دورتموند لديه فريق رائع. يمتلك واحد من أفضل خطوط الدفاع في البوندسليجا، ولديهم الكثير من الجودة في الهجوم أيضًا وهم خطرون بمجرد الفوز بالاستحواذ. من المهم أن نلعب كفريق"

وأضاف : " إنه الكلاسيكو الألماني، سيكون الجميع متحمسين. نحن نعلم أن العالم بأسره سيراقب، مما سيحفزنا على المزيد. نحن واثقون وسنفعل كل ما في وسعنا للفوز بالمباراة".