يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني غريمه التقليدي بروسيا دورتموند غدا السبت، في المبارة المعرفة بالكلاسيكو الألماني ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى الألماني .
وقال هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخفي المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة فريقه أمام بروسيا دورتموند : " دورتموند لديه فريق رائع. يمتلك واحد من أفضل خطوط الدفاع في البوندسليجا، ولديهم الكثير من الجودة في الهجوم أيضًا وهم خطرون بمجرد الفوز بالاستحواذ. من المهم أن نلعب كفريق"
وأضاف : " إنه الكلاسيكو الألماني، سيكون الجميع متحمسين. نحن نعلم أن العالم بأسره سيراقب، مما سيحفزنا على المزيد. نحن واثقون وسنفعل كل ما في وسعنا للفوز بالمباراة".
كانت هذه تفاصيل خبر فليك عن الكلاسيكو الألماني : دورتموند لديه دفاع قوى..وسنسعي للفوز عليهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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