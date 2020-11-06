أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة فريقه استعدادا لمباراتي باراجواي وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. ويغيب عن القائمة سيرجيو كون أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب الإصابة. فيما تواجد باولو ديبالات لاعب يوفنتوس الإيطالي، في القائمة بعد تعافيه من الإصابة، حيث غاب عن معسكر المنتخب الماضي. بعد تعافيه من الإصابة، حيث غاب عن معسكر المنتخب الماضي. وجاءت قائمة التانجو كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز - أوجستين مارشيسين - نيهين بيريز. خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي - فاكوندو ميدينا - لوكاس كوارتا - نيكولاس تاجليافيكو - والتر كانيمان. - والتر كانيمان. خط الوسط: رودريجو دي باول - ماركوس أكوينا - نيكولاس دومينيجيز - روبيرتو بيريرا - أليخاندرو جوميز - لوكاس أوكامبوس - أنخيل دي ماريا - ليوناردو بارديس - جيوفاني لو سيلسو - جويدو رودريجيز. خط الهجوم: ليونيل ميسي - لوكاس ألاريو - باولو ديبالا - خواكين كوريا - نيكولاس جونزاليس - لوتارو مارتينيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لمواجهة باراجواي وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.