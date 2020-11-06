أكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة استعدادات المنتخب الوطني الأول الجارية لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.
حضر الماراثون الدكتور ٱحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ، عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، أشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة
وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة 6 نوفمبر 500 شاب من شباب مدينة الشروق والمدن المجاورة ماراثون الدراجات الهوائية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرةتحت شعار " الرياضة حق للجميع " .
وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الماراثون يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة إسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصري في عدد من الأنشطة الرياضية التي تقيمها الوزارة بصفة منتظمة في محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية والمناعة لدي الشباب المصري والذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة المصرية .
انطلق الماراثون بمشاركة مختلف المراحل السنية من شارع جمال عبد الناصر بمدينة الشروق لينتهي بحديقة الدراجات بشارع الستين .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يؤكد على متابعة استعدادات المنتخب الوطني الأول في المواجهات المرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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