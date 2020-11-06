وزير الرياضة يؤكد على متابعة استعدادات المنتخب الوطني الأول في المواجهات المرتقبة

أكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة استعدادات المنتخب الوطني الأول الجارية لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

حضر الماراثون الدكتور ٱحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ، عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، أشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة. وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة 6 نوفمبر 500 شاب من شباب مدينة الشروق والمدن المجاورة ماراثون الدراجات الهوائية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحت شعار " تحت شعار " الرياضة حق للجميع " . Advertisements وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الماراثون يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة إسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصري في عدد من الأنشطة الرياضية التي تقيمها الوزارة بصفة منتظمة في محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية والمناعة لدي الشباب المصري والذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة المصرية . انطلق الماراثون بمشاركة مختلف المراحل السنية من شارع جمال عبد الناصر بمدينة الشروق لينتهي بحديقة الدراجات بشارع الستين .

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