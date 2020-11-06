شاهد ..محمد صلاح يستعد لمواجهة مانشستر سيتى في الدورى الإنجليزى

يستعد النجم المصري محمد صلاح ليفربول الحالي ، لمواجهة مانشستر سيتي بعد غد الأحد ، ضمن منافسات الجولة الثامنة ، من بطولة البريميرليج .

وشارك محمد صلاح في تدريبات ليفربول اليوم الجمعة ، استعداد لمواجهةى السيتى، وظهر

النجم المصرى مبتسما في التدريبات ، بعد ان حقق رقم تاريخي في مباراة فريقه الماضية بدورى أبطال أوروبا ، لتسجيله هدفه ال 22 مع ليفربول في تاريخ البطولات الأوربية ، ليتساوي معالأسطورة مايكل أوين، ويتخطي رقم جيرارد الذي سجل 21 هدفا فقط .

\ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزي حتي الأن برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل السيتى اتلمركز العاشر برصيد 11 نقطة ، بعد أن خاض كلا الفريقين 7 مباريات في البريميرليج بالموسم الحالي.