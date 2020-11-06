وزير الرياضة يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة 6 نوفمبر 500 شاب من شباب مدينة الشروق والمدن المجاورة ماراثون الدراجات الهوائية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحت شعار "الرياضة حق للجميع". ووجه الدكتور أشرف صبحي، رسالة لجماهير الكرة المصرية بأهمية التحلي بالروح

كما أكد وزير الشباب والرياضة على متابعة استعدادات المنتخب الوطني الأول الجارية لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

حضر الماراثون الدكتور ٱحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، أشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

الكرة المصرية بأهمية التحلي بالروح الرياضية خلال المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية مضيفاً إلي أهمية شعورهم بالفخر والاعتزاز بريادة مصر للقارة الأفريقية رياضيًا.كما أكد وزير الشباب والرياضة على متابعة استعدادات المنتخب الوطني الأول الجارية لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.حضر الماراثون الدكتور ٱحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، أشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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